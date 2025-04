Stand: 19.04.2025 10:39 Uhr Cherundolo kehrt aus Los Angeles wieder nach Deutschland zurück

Steven Cherundolo hört als Trainer beim Los Angeles FC am Jahresende auf. "Es ist eine Ehre, Cheftrainer des LAFC zu sein", sagte der Bundesliga-Rekordspieler von Hannover 96: "Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie" sei jedoch die Entscheidung gefallen, nach Ablauf der Saison nach Deutschland zurückzukehren. Der 46-Jährige hatte 2022 in L.A. angeheuert und gleich den Titel in der MLS gewonnen. 2024 folgte der Pokalsieg. Für 96 stand er als Aktiver 302-mal in der Bundesliga auf dem Platz. | 19.04.2025 10:01