Stand: 24.11.2020 12:56 Uhr Champions League: VfL-Frauen gegen serbischen Serienmeister

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen in der Champions League gegen Spartak Subotica antreten. Das ergab die Auslosung für die Runde der letzten 32, die am 9./10. Dezember sowie am 16./17. Dezember ausgetragen wird. Die "Wölfinnen" spielen zunächst auswärts beim serbischen Meister. Subotica war bereits in der Saison 2015/2016 Europacup-Gegner des VfL. Damals setzte sich der Bundesligist mit 0:0 und 4:0 im Sechzehntelfinale durch. Im Endspiel unterlagen die VfL-Frauen dann Lyon im Elfmeterschießen. | 24.11.2020 12:55