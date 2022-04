Stand: 08.04.2022 08:43 Uhr Champions League: THW Kiel trifft auf Paris

Der Gegner des THW im Viertelfinale der Handball-Champions-League steht fest. Wie erwartet setzte sich Paris St. Germain in den Play-offs gegen Elverum Handball aus Norwegen durch. Nach dem 30:30 im Hinspiel gewann der französische Meister das Rückspiel mit 37:30 (20:14) und trifft nun am 11. (in Paris) und 18. Mai (in Kiel) auf die "Zebras". | 08.04.2022 08:43