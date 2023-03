Stand: 03.03.2023 08:23 Uhr Champions League: THW Kiel in Play-off-Runde gegen Bukarest

Als Vierter der Gruppe B der Champions League trifft der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel in der Play-off-Runde auf Dinamo Bukarest. Der rumänische Meister unterlag am Donnerstagabend dem SC Magdeburg mit 33:34 und wurde in der Gruppe A Fünfter. Kiel hat den Vorteil, das Rückspiel in eigener Halle bestreiten zu können. Fest steht zudem, dass der THW - wenn er die Play-off-Runde übersteht - im Viertelfinale auf Paris Saint-Germain und damit auf einen der Top-Favoriten treffen würde. | 02.03.2023 23:24