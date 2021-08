Stand: 22.08.2021 13:39 Uhr Champions-League-Qualifikation: Wolfsburgs Frauen gegen Bordeaux

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen gegen Girondins Bordeaux um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Nyon. Die Niedersächsinnen haben gegen den Tabellendritten der Vorsaison aus Frankreich zunächst Heimrecht und bestreiten das Rückspiel auswärts. Das erste Aufeinandertreffen findet am 31. August oder 1. September statt. Die zweite Partie am 8. oder 9. September. Vier Tage nach dem letzten Rückspiel wird die Gruppenphase ausgelost. | 22.08.2021 13:36