Champions League: Lüneburg mit zweiter Niederlage

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben im vierten Gruppenspiel der Champions League die zweite Niederlage kassiert. Gegen den Club Voleibol Guaguas aus Spanien verloren die Niedersachsen in eigener Halle mit 0:3 (20:25, 21:25, 16:25). Am 9. Januar gastieren die Lüneburger beim noch sieglosen Schlusslicht J.C. Budejovice in Tschechien. | 20.12.2023 20:28