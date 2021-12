Stand: 13.12.2021 20:35 Uhr Champions League: Baskets Oldenburg verlieren in Vilnius

Die Baskets Oldenburg stehen in der Basketball-Champions-League vor dem Aus. Das 69:71 (33:41) in litauischen Vilnius am Montagabend war bereits die vierte Niederlage im fünften Gruppenspiel. Für die Baskets traf Tai Odiase (19 Punkte) am besten. Neuzugang Matt Farrell steuerte bei seinem Debüt für die Oldenburger zehn Zähler bei. Die Niedersachsen müssen als Tabellenletzter nun darauf hoffen, dass Konkurrent Istanbul am Dienstag in Burgos verliert - mit einem eigenen Sieg in Istanbul könnten die Baskets dann noch weiterkommen. | 13.12.2021 20:32