Stand: 05.07.2023 13:34 Uhr Champions League: Baskets Oldenburg gegen Karsiyaka und Oostende

Den Baskets Oldenburg sind bei ihrer vierten Teilnahme an der Basketball-Champions-League attraktive Gegner zugelost worden. Die Norddeutschen treffen in Hauptrundengruppe E auf Pinar Karsiyaka (Türkei), Filou Oostende (Belgien) und den Gewinner der Qualifikations-Runde 3. In der Hauptrunde der Champions League bilden die 32 Teams acht Vierergruppen. Die Gruppensieger ziehen direkt in die "Round of 16" ein. Die Zweiten und Dritten spielen die restlichen acht Achtelfinal-Teams aus. | 05.07.2023 13:32