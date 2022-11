Stand: 22.11.2022 20:23 Uhr Champions-League-Aus für die Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben das Viertelfinale der Champions League verpasst. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga verlor am Dienstag auch das Achtelfinal-Rückspiel beim schwedischen Verein Luleå HF mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Im ersten Aufeinandertreffen in Wolfsburg unterlagen die Niedersachsen in der vergangenen Woche mit 2:3. Tyler Morley brachte die Grizzlys zwar nach rund einer halben Stunde in Führung. Der Österreicher Konstantin Komarek und Oscar Engsund sorgten mit ihren Toren für das Wolfsburger Aus. | 22.11.2022 20:22