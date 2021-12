Stand: 21.12.2021 20:29 Uhr Champions-League-Aus für die Baskets Oldenburg

Die Baskets Oldenburg sind in der Basketball-Champions-League ausgeschieden. Am letzten Spieltag der Gruppenphase unterlag das Bundesliga-Schlusslicht am Dienstagabend mit 72:88 (37:39) bei Besiktas Istanbul und kann sich nun auf den Abstiegskampf konzentrieren. Bei einem Sieg mit zwei Punkten Unterschied hätte die Korbdifferenz über das Weiterkommen enschieden. Durch die fünfte Niederlage im sechsten Spiel müssen sich die Niedersachsen aber mit dem letzten Platz in der Gruppe H begnügen. Bester Oldenburger Werfer war Cameron Clark mit 18 Punkten. | 21.12.2021 20:28