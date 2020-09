Stand: 11.09.2020 11:23 Uhr

Calles will Towers in Bundesliga etablieren

Pedro Calles will die Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga etablieren. "Erste Aufgabe wird sein, den Abstieg zu vermeiden", sagte der 37 Jahre alte Trainer der "Bild". In der abgebrochenen Spielzeit landeten die Wilhelmsburger mit nur drei Siegen auf dem letzten Tabellenplatz, entgingen nur am Grünen Tisch dem Abstieg. Auch deshalb betonte Calles: "Ich respektiere jede Meinung und Erwartungshaltung, aber persönlich denke ich: Wer über Play-offs nachdenkt, hat aus der letzten Saison nichts gelernt." | 11.09.2020 11:15