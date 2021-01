Stand: 01.01.2021 10:49 Uhr Calles vor dem Duell mit Vechta: "Spiel wie jedes andere"

Vor dem Wiedersehen in der Basketball-Bundesliga mit seinem Ex-Club Rasta Vechta gibt sich Trainer Pedro Calles von den Hamburg Towers gelassen: "Ich werde das Spiel wie jedes andere angehen. Das hat einen einfachen Grund. Ich habe in den letzten fünf Jahren alles für Vechta gegeben, jetzt tue ich das gleiche hier in Hamburg", erklärte der Spanier vor dem BBL-Duell am Sonnabend (20.30 Uhr). Jeder wisse, wie wichtig Vechta für ihn war: "Aber das zählt jetzt zur Vergangenheit, zu meinen Erinnerungen. Ich bin ein Mensch, der sich auf das Hier und Jetzt fokussiert." | 01.01.2021 10:48