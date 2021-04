Stand: 06.04.2021 15:18 Uhr Calles mit den Towers: Keine Rücksicht auf Vechta

Mit einem weiteren Sieg seiner Hamburg Towers würde Trainer Pedro Calles seinen Ex-Club Rasta Vechta am Mittwoch noch tiefer in den Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga stoßen. "Ich lasse die Gedanken nicht in meinen Kopf", sagte Calles mit Blick auf die Situation bei seinem Ex-Club. "Wir müssen zeigen, dass wir dieses Spiel genauso brauchen wie Vechta." Die Hanseaten haben zuletzt sechsmal in Folge gewonnen - unter anderem gegen Meister Alba Berlin und auch gegen Bayern München. | 06.04.2021 15:08