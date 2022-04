Stand: 04.04.2022 12:50 Uhr CL: Halbfinalspiele der VfL-Frauen gegen Barcelona angesetzt

Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und Cupverteidiger FC Barcelona ist für den 30. April (18 Uhr) in der Arena angesetzt worden. Die erste Begegnung findet am 22. April (18.45 Uhr) in der katalanischen Metropole statt. Wegen der Ansetzung des Vorschlussrunden-Hinspiels in Spanien muss für das Auswärtsspiel des Bundesliga-Tabellenführers bei der SGS Essen - bislang am 20. April geplant - ein neuer Termin gefunden werden. | 04.04.2022 12:50