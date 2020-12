Stand: 16.12.2020 09:15 Uhr CL-Auftakt: Waspo Hannover verliert gegen Barcelona

Die Wasserballer von Waspo/98 Hannover haben am Dienstagabend zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League eine Niederlage kassiert. Der deutsche Meister unterlag in Budapest CNA Barcelona mit 8:16 (3:3, 2:5, 1:4, 2:4). Bereits heute (19 Uhr) treffen die Niedersachsen in der Gruppe B auf Jadran Herceg Novi aus Montenegro. | 16.12.2020 10:20