Stand: 28.06.2022 11:45 Uhr CHIO in Aachen: Stevens als Dritter bester Deutscher

Der deutsche Meister Mario Stevens aus dem niedersächsischen Molbergen hat beim CHIO in Aachen im Auftaktspringen nach Fehlerpunkten und Zeit Platz drei belegt. Der 39-Jährige landete mit der zehnjährigen Oldenburger Stute Botakara nach einer Nullrunde aufgrund der schlechteren Zeit hinter dem französischen Sieger Roger-Yves Bost mit Bluemuch des Baleines und dem Schweizer Pius Schwizer mit Bakatina de Beaufour. Die Hamburgerin Janne Friederike Meyer-Zimmermann wurde mit Chaka Chaka Zwölfte, André Thieme (Plau am See) belegte mit Chakaria Rang 19. | 28.06.2022 19:50