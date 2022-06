Stand: 30.06.2022 22:48 Uhr CHIO: Springreiter um Thieme gewinnen Nationenpreis

Die deutschen Springreiter haben beim CHIO in Aachen zum ersten Mal seit 2018 wieder den traditionsreichen Nationenpreis gewonnen. Die Debütanten-Equipe mit Jana Wargers (Emsdetten) und Limbridge, Christian Kukuk (Riesenbeck) und Mumbai, Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und Messi sowie Europameister André Thieme (Plau am See) und Chakaria verwies Belgien und Großbritannien auf die Plätze zwei und drei. | 30.06.2022 22:47