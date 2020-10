Stand: 23.10.2020 09:37 Uhr Buxtehudes Trainer Leun fordert ersten Auswärtssieg

Trainer Dirk Leun hat für die bevorstehende Bundesligapartie der Buxtehuder Handballerinnen eine klares Ziel vorgegeben. Der Tabellen-Achte soll am Sonnabend (19 Uhr) bei der HSG Bad-Wildungen (Platz 13) gewinnen. Es wäre nach zwei Heimsiegen der erste Erfolg in der Fremde in dieser Saison. "Wir müssen unsere Stärken auf die Platte bringen und dürfen uns nicht so schnell aus der Bahn werfen lassen." Tabelle | 23.10.2020 09:40