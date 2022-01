Stand: 14.01.2022 11:34 Uhr Buxtehuder SV verlängert Vertrag mit Handballerin Isabelle Dölle

Der Kader des Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV für die kommenden Jahre nimmt weiter Gestalt an. Der Verein gab am Freitag die Vertragsverlängerung mit Isabelle Dölle bis zum Saisonende 2023/24 bekannt. Die 23 Jahre alte Rückraumspielerin ist bereits seit 2018 für den BSV aktiv und hat in ihren bisher 80 Bundesliga-Spielen insgesamt 169 Tore erzielt. |14.01.2022 11:34