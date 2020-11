Stand: 21.11.2020 20:50 Uhr Buxtehuder SV und Handball-Luchse mit Heimsiegen

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV sind in souveräner Manier zum Pflichtsieg in der Bundesliga gekommen. Das Team von Trainer Dirk Leun gewann am Sonnabend in eigener Halle mit 37:12 (18:7) gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05. Der BSV weist nach zehn Spieltagen nun 10:10 Punkte vor. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten besiegten Göppingen mit 30:26 (16:12). Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten besiegten Frisch Auf Göppingen mit 30:26 (16:12). Ergebnisse und Tabelle | 21.11.2020 20:32