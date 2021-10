Stand: 21.10.2021 15:57 Uhr Buxtehuder SV trennt sich von Spielmacherin Müller-Korn

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV und Caroline Müller-Korn gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der Club gab am Donnerstag die Trennung von der Spielmacherin bekannt. "Beide Seiten sehen keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit", heißt es in der Vereinsmitteilung. Darüber hinaus sei Stillschweigen vereinbart worden. Die 28-jährige Müller-Korn war im vergangenen Jahr zum BSV gekommen, sie absolvierte 20 Bundesliga-Partien und erzielte in diesen Begegnungen insgesamt 83 Tore. | 21.10.2021 15:57