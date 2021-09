Stand: 11.09.2021 18:26 Uhr Buxtehuder SV startet mit Sieg in die neue Saison

Den Handball-Frauen vom Buxtehuder SV ist der Start in die neue Bundesliga-Saison geglückt. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun gewann am Sonnabend vor 350 Zuschauern in der heimischen Halle gegen Aufsteiger BSV Sachsen Zwickau mit 32:25 (17:12). Beste Werferin bei den Gastgeberinnen war Caroline Müller-Korn, die sieben Treffer erzielte.