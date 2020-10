Stand: 11.10.2020 16:30 Uhr Buxtehuder SV holt wieder einen Sieg

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben nach zuletzt drei Niederlagen in der Bundesliga wieder gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun setzte sich am Sonntag mit 17:16 (6:7) gegen Bayer Leverkusen durch. In der umkämpften Partie gelang Caroline Müller-Korn in der 57.Minute der entscheidende Treffer. Beste BSV-Werferin war Lynn Schneider mit drei Toren. Der BSV ist in der Tabelle Elfter. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten unterlagen bereits am Sonnabend dem VfL Oldenburg mit 21:25 (11:11). Ergebnisse und Tabelle | 11.10.2020 18:05