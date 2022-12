Stand: 27.12.2022 11:40 Uhr Buxtehuder SV feiert in Hamburg Zuschauerrekord

Der Umzug der Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV in die Sporthalle Hamburg für das Spiel gegen Sachsen Zwickau beschert dem Club einen vereinseigenen Liga-Zuschauerrekord. Für die Partie am 30. Dezember sind bereits mehr als 1800 Karten verkauft worden. Die bisherige Bestmarke in den 33 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit des BSV liegt bei etwas mehr als 1600 Zuschauern in der Halle Nord in Buxtehude. | 27.12.2022 11:30