Stand: 20.11.2020 15:30 Uhr Buxtehuder SV drei Monate ohne Spielmacherin Müller-Korn

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss mindestens drei Monate auf Caroline Müller-Korn verzichten. Die 27 Jahre alte Spielmacherin war bereits am vergangenen Dienstag von Mannschaftsarzt Wolfram Körner am linken Knie operiert worden, wie der Club am Freitag mitteilte. Müller-Korn hatte eine Woche zuvor im Spiel bei der HSG Blomberg-Lippe einen Meniskuseinriss erlitten. | 20.11.2020 15:28