Stand: 18.01.2022 14:17 Uhr Buxtehuder SV bindet Handball-Talent Winterberg

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat den Vertrag mit Mailee Winterberg um ein Jahr verlängert. "Mailee ist eine sehr ehrgeizige und trainingsfleißige Spielerin, die im nächsten Jahr auch ihre Rolle im Rückraum bekommen wird", sagte Trainer Dirk Leun über die 18-Jährige, die am 21. November 2021 ihr Debüt in der Bundesliga gefeiert hat. "Bereits im ersten Jahr in der Bundesliga zeigt Mailee auf Rechtsaußen, noch als A-Jugendliche, welch großes Potenzial in ihr steckt", lobte Leun. | 18.01.2022 14:13