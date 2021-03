Stand: 06.03.2021 16:10 Uhr Buxtehuder SV beendet gegen Bad Wildungen Negativserie

Die stark ersatzgeschwächten Handballerinnen vom Buxtehuder SV haben ihre Durststrecke in der Bundesliga überwunden. Nach zuletzt drei Niederlagen und zwei Remis gewann das Team von Trainer Dirk Leun am Samstag mit 30:26 (13:13) gegen die HSG Bad Wildungen Vipers. Beste Werferinnen in heimischer Halle waren Johanna Heldmann und Teresa von Prittwitz mit jeweils sechs Treffern. Großen Anteil am Erfolg hatte auch Torhüterin Katharina Filter .| 06.03.2021 17:55