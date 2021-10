Stand: 30.10.2021 18:08 Uhr Buxtehuder SV beendet Negativserie gegen Metzingen

Nach mehr als sechs Jahren haben die Bundesliga-Handballerinnen vom Buxtehuder SV wieder einen Sieg gegen die TuS Metzingen gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun bezwang am Sonnabend in der heimischen Halle Nord die Schwäbinnen mit 36:31 (17:17) und kam damit im vierten Heimspiel zum vierten Erfolg. In allen Partien erzielte der BSV mehr als 30 Tore. Beste Werferin gegen Metzingen war Annika Lott mit acht Toren. Ergebnisse und Tabelle | 30.10.2021 18:07