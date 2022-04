Stand: 25.04.2022 13:40 Uhr Buxtehuder SV: Düvel beendet wegen Verletzung ihre Karriere

Handballerin Mieke Düvel hat ihrer Karriere mit sofortiger Wirkung beendet und läuft nicht mehr für den Buxtehuder SV auf. Die seit mehr als einem Jahr verletzte Rückraumspielerin will aus gesundheitlichen Gründen ihren Vertrag beim Bundesligisten auflösen und bei der Berufsgenossenschaft einen Antrag auf Anerkennung der Sportinvalidität stellen, teilte der Club am Montag mit. Die 24-jährige Düvel war am 25. Februar 2021 während des Trainings umgeknickt.Trotz einer Operation bei einem Spezialisten in München sowie achtmonatiger Reha-Maßnahmen in Hamburg sei die Beweglichkeit des rechten Sprunggelenks nicht zurückgekehrt, heißt es in der Mitteilung. | 25.04.2022 13:39