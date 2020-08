Stand: 28.08.2020 22:12 Uhr

Buxtehuder Handballerinnen verlieren Test

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben in einem Testspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund eine 24:30 (14:18)-Niederlage kassiert. Trainer Dirk Leun war rund eine Woche vor dem Start in die Bundesliga-Saison trotzdem zufrieden: "Das Spiel hat gebracht, was wir gebraucht haben, dass wir unsere Grenzen gezeigt bekommen haben. Dortmund ist ein Top-Gegner und hat ein sehr hohes Level gespielt." Leun räumte ein: "18 Gegentore zur Halbzeit sind zu viel." Er habe aber auch viel Positives gesehen. | 29.08.2020 13:45