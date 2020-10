Stand: 30.10.2020 09:36 Uhr Buxtehuder Frauen wollen Wiedergutmachung

Die Bundesliga-Handballerinnen vom Buxtehuder SV wollen sich rehabilitieren. Nach dem 27:33 bei der HSG Bad Wildungen empfangen sie am Sonnabend (16 Uhr) in der Halle Nord den Thüringer HC. "Jedem ist klar, dass wir so nicht auftreten können. Wir müssen die Basic allmählich verinnerlichen und die Körpersprache ändern", sagte BSV-Trainer Dirk Leun. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten stehen im Aufsteigerduell gegen den SV Halle-Neustadt am Sonnabend (19 Uhr) unter Erfolgsdruck. | 30.10.2020 09:34