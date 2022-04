Stand: 06.04.2022 13:08 Uhr Buxtehude gibt Handball-Talent Schönefeld Bundesliga-Vertrag

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat mit Nachwuchsspielerin Maja Schönefeld einen Zweijahresvertrag geschlossen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Die 18-Jährige hatte ihr Debüt in der Bundesliga bereits am 29. Dezember 2021 in der Partie gegen die SG BBM Bietigheim gegeben und seitdem vier weitere Erstliga-Spiele bestritten. "Wir freuen uns über die positive Entwicklung von Maja", sagte Manager Peter Prior. "Die Nachwuchsarbeit unserer Handball-Akademie trägt einmal mehr Früchte." | 06.04.2022 13:05