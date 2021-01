Stand: 09.01.2021 18:06 Uhr Buxtehude gewinnt Nord-Duell in letzter Sekunde

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben am Sonnabend in einem umkämpften Nordderby gegen den VfL Oldenburg knapp gewonnen. Den entscheidenden Treffer zum 25:24 (10:10) in eigener Halle erzielte Annika Lott kurz vor Ende der Partie. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gegen die bis dato punktgleichen Gäste lag der BSV in der 36. Minute mit 12:15 im Rückstand, konnte zehn Minuten später aber zum zwischenzeitlichen 19:19 ausgleichen. In der Folge gelang es jedoch keinem Team, einen deutlichen Vorsprung herauszuspielen. So mussten die letzten Sekunden entscheiden. Beste BSV-Werferin war Lone Fischer mit zehn Toren. | 09.01.2020 18:05