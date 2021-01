Stand: 10.01.2021 10:04 Uhr Buxtehude-Coach Leun nach Derby-Sieg: "Enttäuschend"

Beim Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV hat nach dem knappen Heimsieg am Sonnabend im Nordduell gegen den VfL Oldenburg die Kritik überwogen. "Handballerisch ist es enttäuschend, was wir abgeliefert haben", sagte BSV-Trainer Dirk Leun nach dem Spiel. Der Coach mahnte vor dem Derby bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten am kommenden Sonnabend: "Wir müssen unsere Schlüsse aus dem Spiel ziehen." Den entscheidenden Treffer zum 25:24 (10:10) in eigener Halle hatte Annika Lott kurz vor Ende der Partie erzielt. Ergebnisse und Tabelle | 10.01.2020 10:28