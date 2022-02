Bundesweit bis zu 10.000 Zuschauer in Stadien Stand: 02.02.2022 16:47 Uhr Die Zuschauer-Regelungen in den Stadien und Hallen der deutschen Profiligen sollen wie vom Sport gefordert künftig bundesweit einheitlich gelten.

Die Regierungen der Bundesländer einigten sich darauf, dass die Kapazität bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien zu maximal 50 Prozent ausgelastet werden darf - allerdings gedeckelt bei 10.000 Besuchern. In Hallen sind maximal 30 Prozent zulässig, bei höchstens 4.000 Zuschauern, heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschluss. Er ist für die Bundesländer bindend, muss aber jeweils noch in die Corona-Verordnungen übernommen werden.

Freude beim Profisport

Obwohl die Inzidenz mittlerweile über die Marke von 1.200 geklettert ist und Experten vor zu raschen Lockerungen warnen, hat der Profisport durch die bindende Entscheidung der Staats- und Senatskanzleien einen wichtigen Meilenstein erreicht. "Über allem steht die Freude, dass das Thema 'Geisterspiele' wohl vom Tisch ist", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi vom Handball-Rekordmeister THW Kiel: "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren bereits Konzepte für eine maximale Auslastung von 25, 50 und nahezu 100 Prozent auf die Beine gestellt und sicher umgesetzt, da werden wir jetzt auch eine Lösung für 30 Prozent finden."

Weiterhin strenge Vorgaben

Zulässig ist die Ausrichtung überregionaler Großveranstaltungen nur mit Vorgaben der 2G-Regel oder 2G-Plus-Regel, es gilt "die Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen Maske". Zusätzlich sollen auf "Grundlage der jeweiligen Landesregelungen Vorgaben für Schutz- und Hygienekonzepte, Einlass-Management und Abstandsregelungen und gegebenenfalls weitere Schutzmaßnahmen" getroffen werden.

Mecklenburg-Vorpommern: "Rahmen nicht ausschöpfen"

Absolute Einigkeit gibt es bei den Ländern allerdings auch weiterhin nicht. So kündigten Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt in einer Protokollerklärung an, dass sie "im Rahmen ihrer Regelungen allerdings geringfügig abweichen" werden.

Mecklenburg-Vorpommern trug den Beschluss zwar mit, ist aber der Auffassung, "dass der vorgesehene Rahmen in der gegenwärtigen Phase der Pandemie aktuell nicht ausgeschöpft werden sollte". Die Landesregierung beschloss aber Lockerungen für den Amateursport. So können Amateur- und Freizeitsportler wieder zu Punktspielen antreten und Wettkämpfe austragen, auch wenn die Corona-Warnampel im betroffenen Landkreis auf "rot" steht.

Weitere Informationen Landesregierung lockert Corona-Regeln für den Sport Im Amateursport soll es auch bei Warnstufe "rot" Wettkämpfe und Punktspiele geben. Profi-Sport soll wieder mit Zuschauern möglich sein. mehr

5.000 Fans bei St. Pauli - Paderborn am Sonnabend

In Hamburg darf der FC St. Pauli schon am Sonnabend gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wieder mehr Zuschauer ins Stadion lassen. Bisher war das Heimspiel mit 2.000 Fans ausverkauft. Der Fußball-Zweitligist hat einen Antrag auf 5.000 Zuschauer gestellt, der laut Sportsenator Andy Grote kurzfristig genehmigt werden soll. Bei den folgenden Heim-Begegnungen wird sich die Zuschauerzahl für St. Pauli und den Hamburger SV noch weiter erhöhen.

Einige Länder waren bereits ausgeschert

Bund und Länder hatten in der vergangenen Corona-Konferenz am 24. Januar beschlossen, dass in der Zuschauerfrage bis zum 9. Februar einheitliche Regeln vereinbart werden sollen. In der Folge wurde allerdings beispielsweise in Bayern bereits die Zulassung von bis zu 10.000 Besuchern (maximal 25 Prozent der Gesamtkapazität) erlaubt. In Bremen gab es ebenfalls einen entsprechenden Beschluss.

Weitere Informationen Werder Bremen darf gegen Karlsruhe vor 10.000 Zuschauern spielen Ein entsprechender Einzelantrag sei bei der Senatssitzung am Dienstag erörtert und genehmigt worden, hieß es aus der Bremer Senatsverwaltung. mehr

Vereine in NRW zogen vor Gericht

Auch in weiteren Bundesländern unterscheiden sich die Regeln noch teils deutlich. In Nordrhein-Westfahlen, wo nur 750 Fans zugelassen waren, zogen die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, 1. FC Köln und Arminia Bielefeld deshalb vor Gericht. In NRW sollen die neuen Regeln nach Angaben aus Regierungskreisen nun noch am Mittwoch umgesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.02.2022 | 14:17 Uhr