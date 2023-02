Stand: 25.02.2023 10:30 Uhr Bundestrainer Herbert streicht Göttinger Pape

Nach dem Sieg gegen Schweden hat Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert seinen Kader für das abschließende WM-Qualifikationsspiel in Finnland am Montag auf zwölf Spieler reduziert. Till Pape von der BG Göttingen und der Ludwigsburger Jacob Patrick werden die Reise nach Espoo nicht mitmachen. Der 19 Jahre alte Patrick reist in die USA, um sich dort ein College anzuschauen. Für ihn rutscht der Hamburger Len Schoormann nach, der beim 73:66 gegen Schweden in Frankfurt am Main am Freitagabend wie Pape pausiert hatte. Pape kehrt nach Göttingen zurück. | 25.02.2023 10:30