Stand: 12.10.2020 09:49 Uhr Bundestrainer Gislason setzt auf eingespieltes Gerüst

Alfred Gislason will bei seinem Debüt als Handball-Bundestrainer auf einen Kader ohne große Überraschungen setzen. "Wie schon im März baue ich auf das eingespielte Gerüst der Mannschaft. Dazu kommen Spieler, die verletzungsbedingt fehlten. Man kann nicht alles auf den Kopf stellen", sagte der Isländer dem "kicker". Am 5. November trifft die DHB-Auswahl beim Auftakt in die EM-Qualifikation auf Bosnien-Herzegowina. Der langjährige Coach des deutschen Rekordmeisters THW Kiel war im Februar zum Nachfolger von Christian Prokop berufen worden, kam wegen der Corona-Pandemie aber bislang noch nicht zu seinem Debüt. | 12.10.2020 09:48