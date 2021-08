Stand: 27.08.2021 14:45 Uhr Bundestrainer Flick nominiert Ridle Baku vom VfL Wolfsburg

Bundestrainer Hansi Flick hat bei seiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft Ridle Baku in den Kader berufen. Der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg wird dabei sein, wenn das DFB-Team in der WM-Qualifikation in St. Gallen gegen Liechtenstein (2. September), in Stuttgart gegen Armenien (5. September) und in Reykjavik gegen Island (8. September) antritt. | 27.08.2021 14:45