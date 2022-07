Stand: 11.07.2022 11:09 Uhr Bundestrainer Flick im Trainingslager des VfL Wolfsburg

Bundestrainer Hansi Flick hat am Montag das Trainingslager des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im österreichischen Seefeld besucht. VfL-Stürmer Lukas Nmecha gehört zu den Kandidaten für das deutsche Aufgebot bei der Weltmeisterschaft vom 21. November bis 18. Dezember in Katar. Ridle Baku und Maximilian Arnold haben zumindest Außenseiterchancen. Flick traf in Seefeld auch mit dem Wolfsburger Chefcoach Niko Kovac zusammen, unter dem er 2019 beim FC Bayern München als Co-Trainer arbeitete. | 11.07.2022 11:09