Stand: 01.07.2022 12:32 Uhr Bundesliga: Wolfsburg gegen Werder am Sonnabend

Das Bundesliga-Nordduell am ersten Spieltag zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen findet am Sonnabend, den 6. August um 15:30 Uhr statt. Dies gab die Die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt, an dem sie für die ersten sieben Spieltage den exakten Zeitplan festgelegt. Eine Woche später empfängt Werder zur gleichen Zeit den VfB Stuttgart, während Wolfburg am Sonntag, dem 14. August, zu Bayern München reist (17:30 Uhr). | 01.07.2022 12:32