Stand: 03.02.2024 21:10 Uhr Bundesliga: Volleyballerinnen des SSC Schwerin Hauptrundensieger

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben die Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga doch noch auf dem ersten Rang beendet. Im abschließenden Spiel beim Dresdner SC am Samstagabend siegte die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski mit 3:1 (31:29, 23:25, 25:23, 25:11) und zog damit am MTV Stuttgart vorbei. Der Titelverteidiger, der zuletzt 3:2 in Schwerin gewonnen hatte, verlor gegen den Tabellenvierten SC Potsdam mit 0:3. Übersicht | 03.02.2022 21:45