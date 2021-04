Stand: 06.04.2021 11:54 Uhr Bundesliga-Start der Poseidon-Wasserballer verschoben

Der für das Wochenende geplante Start der Bundesliga-Wasserballer vom SV Poseidon Hamburg verschiebt sich um zwei Wochen. Erst am 24. und 25. April soll der Kampf um Punkte in der Gruppe D der neu strukturierten Liga beginnen. Dabei sind die Hamburger Gastgeber der ersten Runde, die aufgrund der Hygiene-Maßnahmen in der Corona-Pandemie im Turnierformat gespielt wird. Gegner sind der SV Krefeld 72, der Duisburger SV 98 und der SV Weiden. | 06.04.2021 11:29