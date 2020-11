Stand: 26.11.2020 11:52 Uhr Bundesliga-Saison im Hallenhockey abgesagt

Die Bundesliga-Saison im Hallenhockey wird aufgrund der Verlängerung des Teillockdowns abgesagt. Das gab der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Donnerstag bekannt. Am Mittwochabend waren bereits die Vereine über die Entscheidung informiert worden. Mit der Absage wurde ebenfalls beschlossen, dass die Hallenmeister der Vorsaison als deutsche Vertreter im Hallen-Europapokal 2022 starten. Bei den Frauen nimmt das Hamburger Team Club an der Alster teil, bei den Herren Rot-Weiss Köln. | 26.11.2020 11:51