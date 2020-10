Stand: 28.10.2020 15:55 Uhr Profisport nur noch ohne Zuschauer - Zwangspause für Amateure

Bund und Länder wollen angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen den Profisport ab Montag für den weiteren Monat November nur noch ohne Zuschauer zulassen. Das gilt auch für die Fußball-Bundesliga. Das sollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch nach dpa-Informationen in ihren Beratungen beschlossen haben. Nach dem ersten Stillstand im März hatten es die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept geschafft, den unterbrochenen Spielbetrieb in den Bundesligen wieder aufzunehmen - zunächst vor Geisterkulissen.

Für die aktuelle Saison erhielt die DFL grünes Licht von der Politik, zumindest bis zu 20 Prozent der Gesamtkapazität der Stadien mit Zuschauern füllen zu dürfen. Allerdings hatten die örtlichen Behörden weiterhin das Recht, die Zuschauerzahl zu reduzieren oder gar einen Ausschluss zu veranlassen. Dies ist nach dem sprunghaften Ansteigen der Corona-Fallzahlen zuletzt vielerorts geschehen. Auch für das kommende Wochenende ist bereits für zahlreiche Partien beider Ligen eine drastische Herabsetzung oder der Ausschluss von Fans verfügt worden.

Vor allem professionelle Teamsport-Ligen im Basketball, Handball, Eishockey oder Volleyball geraten ohne Zuschauer in existenzielle Bedrängnis. "Die Lage ist angespannt. Wenn wir weiter zurückgeworfen werden, sind wir ratlos", hatte bereits am Dienstag Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, betont.

Der Freizeit- und Amateursportbetrieb pausiert offenbar ab dem 2. November bis Ende des Monats deutschlandweit komplett. Individualsport soll von der Regelung ausgenommen werden.