Bund beschließt Lockerungen: Bis zu 10.000 Stadion-Zuschauer Stand: 02.02.2022 13:46 Uhr In Deutschlands Stadien und Hallen dürfen wieder mehr Zuschauer. Das beschlossen die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien am Mittwoch. Bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien dürfen demnach bis zu 10.000 Menschen dabei sein.

Allerdings liegt die maximale Auslastung bei 50 Prozent der Höchstkapazität. In Innenräumen sind es höchstens 30 Prozent, jedoch nicht mehr als insgesamt 4.000 Zuschauende, heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschluss. Er ist für die Bundesländer bindend, muss aber jeweils noch in die Corona-Verordnungen übernommen werden.

Einige Länder waren bereits ausgeschert

Bund und Länder hatten in der vergangenen Corona-Konferenz am 24. Januar beschlossen, dass bis zum 9. Februar einheitliche Regeln vereinbart werden sollen. In der Folge wurde allerdings beispielsweise in Bayern bereits die Zulassung von bis zu 10.000 Menschen (maximal 25 Prozent der Gesamtkapazität) erlaubt. Auch in Bremen gab es einen entsprechenden Beschluss.

Vereine in NRW zogen vor Gericht

Auch in weiteren Bundesländern unterscheiden sich die Regeln noch teils deutlich. In Nordrhein-Westfahlen, wo nur 750 Fans zugelassen waren, zogen die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, 1. FC Köln und Arminia Bielefeld deshalb vor Gericht. In NRW sollen die neuen Regeln nach Angaben aus Regierungskreisen aber noch am Mittwoch umgesetzt werden, es gilt dann die 2G-Plus-Regel und Maskenpflicht.

