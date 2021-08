Stand: 11.08.2021 15:00 Uhr Bürgermeister Tschentscher ehrt HSV-Handballer

Besondere Ehre für die Handballer des HSV Hamburg: Nach ihrem Aufstieg in die Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am Mittwoch vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und Sportsenator Andy Grote (beide SPD) im großen Festsaal des Rathauses empfangen worden. Mit Blick auf die Insolvenz des alten HSV Hamburg im Jahr 2016 sagte Tschentscher: "Sie haben aus einer schwierigen Phase einen Neustart begonnen und sich bis in die oberste Liga durchgeboxt." Von den sechs Neuzugängen war keiner im Rathaus dabei. Nach Clubangaben hatten sich die Spieler abgesprochen und gemeinsam entschieden, die Ehrung dem Aufstiegsteam zu überlassen. | 11.08.2021 15:00