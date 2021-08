Stand: 23.08.2021 12:29 Uhr Bruun neuer Torwarttrainer der Flensburger Handballer

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat einen neuen Torwarttrainer. Wie der Club am Montag mitteilte, übernimmt Michael Bruun die Aufgaben von Jan Holpert. Der 50 Jahre alte Däne war zuletzt in seinem Heimatland für den Erstligisten Team Tvis Holstebro tätig. Bei der dänischen Nationalmannschaft betreute Bruun auch SG-Rückkehrer Kevin Möller, der aus Barcelona nach Flensburg wechselte. Der frühere SG- und Nationalkeeper Holpert wird sich künftig wieder um seine Arbeit in der Flensburger Nachwuchsakademie kümmern und soll Schnittstelle zur Lizenzmannschaft sein. | 23.08.2021 12:30