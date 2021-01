Stand: 13.01.2021 13:39 Uhr Brown verpasst Qualifikation für Australian Open

Tennisprofi Dustin Brown (Winsen/Aller) hat die Qualifikation für die Australian Open verpasst. Der 36-Jährige verlor am Mittwoch in Doha in der dritten und entscheidenden Qualifikationsrunde. Brown unterlag dem Amerikaner Maxime Cressy mit 6:7 (5:7), 4:6. Damit schaffte keiner der insgesamt 15 gestarteten deutschen Tennisprofis (drei Damen, zwölf Herren) die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison, das am 8. Februar in Melbourne beginnen soll. | 13.01.2021 13:39