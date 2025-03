Stand: 10.03.2025 21:43 Uhr Bremerhavens Kristers Gudlevskis zum DEL-Goalie der Saison gekürt

Kristers Gudlevskis ist erneut zum besten Torhüter in der abgelaufenen Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt worden. Der lettische Goalie der Fischtown Pinguins Bremerhaven wurde für seine Leistungen bei der Award-Gala der Liga am Montag in Köln ausgezeichnet. Bereits in der vergangenen Saison hatte der 32-Jährige die Wahl für sich entscheiden können. Die DEL-Hauptrunde war am Freitag zuende gegangen. Nach den Pre-Play-offs startet das Play-off-Viertelfinale am kommenden Sonntag. | 10.03.2025 21:41