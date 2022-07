Bremer SV gegen Schalke chancenlos, Rehden unterliegt Sandhausen Stand: 31.07.2022 14:53 Uhr Regionalliga-Aufsteiger Bremer SV hat in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Schalke 04 nur wenige Sekunden von einer Sensation träumen dürfen. Am Ende hieß es 0:5 (0:4). Der BSV SW Rehden unterlag dem SV Sandhausen mit 0:4 (0:3).

von Christian Görtzen

Den Start in das Traumspiel gegen Schalke 04 hätte sich Justin Sauermilch, Verteidiger des Bremer SV, gewiss anders erhofft. Nach zwei Minuten agierte er zu langsam, sodass Rodrigo Zalazar den Favoriten in Führung brachte. Und kurz danach verschuldete er einen Foulelfmeter. Sebastian Polter trat an, scheiterte aber an Malte Seemann (5.). Bei einem Schuss von Dominik Drexler hatte der BSV-Keeper jedoch das Nachsehen - 0:2 (12.).

Fast wäre dem BSV die perfekte Antwort gelungen, Aid Hamids Schuss zischte knapp am Pfosten vorbei (13.). Dank eines weiteren Treffers von Drexler (33.) und eines Eigentores von Sebastian Kmiec (39.) hieß es zur Pause 4:0 für S04. Nach Wiederbeginn traf nur noch Marcin Kaminski (83.) für die "Königsblauen".

Im Oldenburger Marschwegstadion waren 10.000 Zuschauer dabei. Damit gilt es zur Mittagszeit als ausverkauft. Mehr lassen die amtlichen Verordnungen aus Gründen der Mittagsruhe nicht zu. Nachmittags wären 5.000 Zuschauer mehr möglich gewesen. Kalt wurde es für die Spieler beider Teams nach der Partie: Die niedersächsische Stadt hatte aus Energiespargründen während der Schulferien die zentrale Warmwasser-Anlage abgestellt.

1.Spieltag, 31.07.2022 13:01 Uhr Bremer SV 0 FC Schalke 04 5 Tore: 0: 1 Zalazar Martinez (3.) 0: 2 Drexler (12.) 0: 3 Drexler (33.) 0: 4 Kmiec (39., Eigentor) 0: 5 Kaminski (83.)

Bremer SV: Seemann - Warm, Sauermilch, Kmiec, Burke - Muszong, Kaiser (57. Kasper), Kunkel (46. Orlick), Hamid (66. Nankishi) - Goguadze (75. Kurkiewicz), Diop (75. Arnhold)

FC Schalke 04: Schwolow - Brunner (73. Aydin), Yoshida, Kaminski, Ouwejan (73. Sané) - Krauß, Kral (58. Mollet) - Drexler (59. Bülter), Zalazar Martinez (73. Flick), Mohr - Polter

Zuschauer: 10000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Seemann - Warm, Sauermilch, Kmiec, Burke - Muszong, Kaiser (57. Kasper), Kunkel (46. Orlick), Hamid (66. Nankishi) - Goguadze (75. Kurkiewicz), Diop (75. Arnhold)Schwolow - Brunner (73. Aydin), Yoshida, Kaminski, Ouwejan (73. Sané) - Krauß, Kral (58. Mollet) - Drexler (59. Bülter), Zalazar Martinez (73. Flick), Mohr - Polter10000 (ausverkauft)

Rehden gegen Sandhausen auf verlorenem Posten

Der BSV SW Rehden begann vor 4.500 Zuschauern engagiert gegen den Zweitligisten, hatte durch Kevin Coleman (11.) eine gute Chance, kassierte dann aber durch Janik Bachmann das 0:1 (23.). Nachdem BSV-Keeper Flemming Niemann einen Schuss des Ex-HSV-Spielers David Kinsombi nur nach vorne hatte abklatschen können, erhöhte Ahmed Kutucu auf 2:0 für die Gäste (32.). Erneut Bachmann ließ kurz vor der Pause noch das 3:0 folgen.

Am Bild änderte sich auch nach Wiederanpfiff nichts. Sandhausen drängte und traf, so etwa durch Alexander Schirow zum 4:0 (51.). Schlimmer kam es dann aber nicht mehr für die Norddeutschen.

1.Spieltag, 31.07.2022 13:01 Uhr BSV S-W Rehden 0 SV Sandhausen 4 Tore: 0: 1 Bachmann (23.) 0: 2 Kutucu (32.) 0: 3 Bachmann (45.) 0: 4 Schirow (51.)

BSV S-W Rehden: Niemann - Popovic, Kiene (63. Mansaray), Becken, Argyris, Haritonov - Han - Tomic, Arambasic (58. Djumo) - Jobe (58. Sindik), Coleman (81. Memisevic)

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier (76. Ajdini), Dumic, Schirow, Okoroji - Trybull (46. Ritzmaier), Zenga (76. El-Zein) - D. Kinsombi (62. Esswein), Bachmann (63. Pulkrab), Ochs - Kutucu

Zuschauer: 1500



Weitere Daten zum Spiel Niemann - Popovic, Kiene (63. Mansaray), Becken, Argyris, Haritonov - Han - Tomic, Arambasic (58. Djumo) - Jobe (58. Sindik), Coleman (81. Memisevic)Drewes - Diekmeier (76. Ajdini), Dumic, Schirow, Okoroji - Trybull (46. Ritzmaier), Zenga (76. El-Zein) - D. Kinsombi (62. Esswein), Bachmann (63. Pulkrab), Ochs - Kutucu1500

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen im DFB-Pokal der Saison 2022/2023 im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 31.07.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal